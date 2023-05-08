دون تحديد موعد.. رئيس أوزبكستان يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة |تفاصيل

أعلن الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف، اليوم الاثنين، توقيع مرسوما حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دون تحديد موعد.

ولم يحدد ميرضيائيف متى سيعقد التصويت، لكن قانون أوزبكستان يتطلب إشعارا لمدة شهرين على الأقل.

ووافق الناخبون في أوزبكستان على حزمة من التعديلات الدستورية في استفتاء أجري في 30 أبريل والذي يسمح لـ ميرضيائيف بالترشح لمدة فترتين أخريين، وتمتد كل فترة من 5 سنوات إلى 7 سنوات.

وقال رئيس أوزبكستان إنه شعر أنه يحتاج إلى تفويض جديد بموجب الدستور الجديد لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.

وقال ميرضيائيف أثناء لقائه مع رؤساء غرفتي البرلمان الأوزبكي والأحزاب السياسية وهيئات السلطة التنفيذية والقضائية وممثلي الجمهور: "باستخدام الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة بموجب المادة 128 من الدستور المحدث، قمت بتوقيع مرسوم ثان مهم. وبحسبه فإن الانتخابات الرئاسية في بلادنا ستجرى قبل موعدها المحدد".

وتم انتخاب ميرضيائيف رئيسا لأوزبكستان في الانتخابات الرئاسية المبكرة في ديسمبر عام 2016، أي بعد 3 أشهر من وفاة الرئيس الأوزبكي الأول إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ عام 1989.

وفي أكتوبر عام 2021 تمت إعادة انتخاب ميرضيائيف لمنصب رئيس البلاد بعد حصوله على 80,12% من أصوات الناخبين.