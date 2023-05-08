الزمالك يطالب أوسوريو بضرورة حسم مصير الخماسي الأجنبي بفريق الكرة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مطالبة مسؤولي القلعة البيضاء للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بضرورة الاسراع في تقييم الخماسي الأجنبي المحترف بالفريق خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيرهم من الاستمرار مع الأبيض من عدمه.

ويضم فريق الكرة بنادي الزمالك في صفوفه كل من التونسيين حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والمغربي أحمد بلحاج المعار من أسوان والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا.

وينتهي عقد المثلوثي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري وسيحدد المدير الفني موقفه من تجديد عقد اللاعب من عدمه.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق اليوم الإثنين استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له غدًا الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر