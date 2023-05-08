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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بشمال سيناء يطمئن على انتظام امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

متابعة امتحانات صفوف
متابعة امتحانات صفوف النقل في شمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، امتحانات النقل للعام الدراسي 2022/2023م، من خلال غرفة العمليات الرئيسية تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وأكد "رضوان"، علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، والتأكيد علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادئ داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة.

وشدد على ضرورة عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب، والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة، كما شدد علي عدم السماح ب الغش واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجود الغش.

وأدى طلاب الصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) الامتحانات في الفترة الاولي في مادة الدراسات الاجتماعية، وأدى الطلاب في الفترة الثانية امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات، وبلغ عدد طلاب الصف الرابع (١١٢٨٣) طالب وطالبة، بنسبة حضور ( ٩٦% ) تقريباً.

وبلغ عدد طلاب الصف الخامس (١١١٧٨) طالب وطالبة ،بنسبة حضور (٩٨%) تقريباً ،كما  بلغ عدد طلاب الصف السادس (١٠٠٦٨) طالب وطالبة، بنسبة حضور ( ٩٦%)  تقريباً .

مادة الهندسة:

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة الهندسة، وفي الفترة الثانية مادة حاسب آلي، وبلغ عدد طلاب الصف الأول (١٠٣٨٠) طالب وطالبة بنسبة حضور ( ٩٥%) تقريباً، أما بالنسبة لعدد طلاب الصف الثاني فقد بلغ (٨٣٠٣) طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحضور ( ٩٥%) تقريباً.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم (٤٥٥٥) طالب وطالبة الامتحان في مادة الأحياء والجغرافيا وبلغت نسبة الحضور ( ٩٨%) تقريباً.

 

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