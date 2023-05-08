وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتابع سير العمل في مستشفى سفاجا والحجر الصحي بالميناء

أجرى الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، اليوم، جولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بمستشفى سفاجا المركزي، والحجر الصحي بميناء سفاجا.

وشملت الجولة، المرور على أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها لتقديم الخدمة الطبية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بكامل طاقتها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، والوقوف على السلبيات والمعوقات التي تقف دون تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للأفراد.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تطويع الإمكانات من أجل تلبية حاجة المواطنين، وعلى ضرورة تطبيق معايير مكافحة العدوى لمنظمة الصحة العالمية، تلاشيا لانتشار الأوبئة وحرصا علي سلامة الأطقم الطبية والمواطنين.