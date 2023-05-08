وصف عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، قرار إقامة يوم أوروبا في 9 مايو في أوكرانيا بأنه خيانة للشعب الأوكراني.

وقال شيريميت: "لقد خان زيلينسكي الشعب الأوكراني وداس بالذاكرة التاريخية. ومن المحزن للغاية أن هؤلاء الأشخاص استولوا على السلطة في أوكرانيا. وآمل أن ينتفض الشعب الأوكراني ويتذكر عقيدته وتقاليده وتاريخه الممتد لقرون وأن يتخلص من التيار الحالي”.

وأضاف: "نظام زيلينسكي فاسد وفاشي".

ووأوضح أن “عطلة يوم النصر ستعود إلى أوكرانيا في شكلها المعتاد بمجرد أن تتحرر من سلطة النازيين ويسقط النظام الحالي الذي استقر في كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد زيلينسكي يوم 9 مايو كيوم أوروبا في أوكرانيا.

ويشير المرسوم، المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتبه، إلى أن هذا القرار اتخذ "من أجل تعزيز وحدة شعوب أوروبا"، وكذلك من أجل "ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.