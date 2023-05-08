مسئولون روس: موسكو تكثف الضربات الجوية على أوكرانيا قبل احتفالية عيد النصر

قال مسئولون روس، اليوم الاثنين إن روسيا شنت موجة من الضربات الجوية بالطائرات والطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى، قبل عيد النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية، حسبما أفادت رويترز.

وأفاد المسئولين الذين رفضوا ذكر اسمهم لرويترز ، أن تلك الضربات تستهدف البنية التحتية وتجعل أوكرانيا غير قادرة علي الرد حتى يوم النصر.

ولذلك كثفت روسيا الضربات الجوية منذ ثلاثة أيام ، وقصفت ثمانية مواقع بشمال شرق أوكرانيا أمس الأحد، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية.

وعلي الرغم من اتهام أوكرانيا بقيادة امريكا بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

الا ان أوكرانيا لم ‬‬ تعلن مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.

وجاء في ردها علي الضربات الروسية إن تدمير البنية التحتية للعدو هو تحضير لهجومها البري الذي طال انتظاره.