مفاجأة.. روسيا تجند مهاجرين من آسيا الوسطى لحرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، أن المجندين العسكريين الروس يستهدفون العمال المهاجرين من آسيا الوسطى في روسيا للخدمة في أوكرانيا.

وحسب تقرير الدفاع البريطانية، يزور موظفو التوظيف المساجد بروسيا ومكاتب الهجرة بهدف التجنيد، حيث يحاولون هؤلاء الموظفين الذين يتحدثون الطاجيكية والأوزبكية بشكل روتيني تجنيد المهاجرين.

وأفادت إذاعة "أوروبا الحرة" بأن جهات التوظيف تقدم مكافآت تسجيل بقيمة 2390 دولارًا ورواتب تصل إلى 4160 دولارًا في الشهر.

كما عُرض على المهاجرين مسار سريع للحصول على الجنسية الروسية من ستة أشهر إلى سنة واحدة، بدلاً من الخمس سنوات المعتادة.

وأوضحت الإذاعة أن الراتب الشهري المرتفع ومكافآت التسجيل ستجذب بعض العمال المهاجرين للتسجيل، ومن المحتمل أن يتم إرسال هؤلاء المجندين إلى الخطوط الأمامية الأوكرانية حيث يكون معدل الإصابات مرتفعًا للغاية.

ويعد تجنيد المهاجرين جزءًا من محاولات وزارة الدفاع الروسية لتحقيق هدفها المتمثل في حشد 400 ألف متطوع للقتال في أوكرانيا.

ومن المؤكد أن السلطات الروسية تسعى إلى تأخير أي تعبئة إلزامية جديدة لأطول فترة ممكنة لتقليل المعارضة من الشعب ضدها، وفقًا للدفاع البريطانية.