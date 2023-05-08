روسيا تستعد لاحتفالات ضخمة في عيد النصر

أفاد إحدى منظمى اللجنة المنظمة لمهرجان "برج سباسكايا" الدولي للموسيقى العسكرية، إن أكثر من 40 مجموعة موسيقية عسكرية ستشارك في استعراض النصر بالساحة الحمراء.

وأضاف: "في استعراض عيد النصر يوم 9 مايو 2023 سيشارك أكثر من 40 مجموعة عسكرية، بما في ذلك الفرق الموسيقية للقوات المسلحة الروسية وقوات الحرس الوطني الروسي، وهيئة حرس الحدود ووزارة حالات الطوارئ الروسية وغيرها"، حسبما أفادت تاس.

ومن المقرر أن يعزف أكثر من 30 مقطوعة موسيقية، بعضها تم عزفه في استعراض النصر في 24 يونيو 1945، وتشمل المارش العسكري "الموكب" لسيميون تشيرنيتسكي، و "مسيرة الطيارين" ليوليا خايت وكذلك "البطل" و "انتصار المنتصرون".

وأشار اللواء تيموفي ماياكين، وهو من قادة الفرق الموسيقية العسكرية، إلى أنه سيتم تشكيل فرقة موسيقية مشتركة يدخل فيها بعض المشاركين الدائمين في مهرجان “برج سباسكايا”.