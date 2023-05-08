روسيا تحارب الزمن.. قصف مكثف على أوكرانيا قبل احتفالات 9 مايو|ما القصة؟

صعدت روسيا، اليوم الاثنين، من هجماتها في أوكرانيا حيث أطلقت موجة من الضربات باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، وذلك في وقت تستعد فيه موسكو للاحتفال بيوم النصر وإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945.

وأشار المسؤولون إلى أن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى 61 غارة جوية و 52 الصواريخ الصاروخية في المناطق الأوكرانية والمناطق المكتظة بالسكان.

الجيش الأوكراني يتصدى

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية الأوكرانية دمرت جميع الطائرات البالغ عددها 35 مسيرات شاهي إيرانية الصنع التي أطلقتها روسيا.

وقال عمدة كييف إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في العاصمة وسط أضرار لمستودع الوقود والسيارات والمباني والبنية التحتية.

وقال الجيش "لسوء الحظ، هناك مدنيون قتلى وجرحون، وتضررت مباني شاهقة، والمنازل الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية".

تم تعرض مستودع للأغذية في مدينة أوديسا في البحر الأسود للقصف العنيف مما أشعل النيران فيه.

استعدادات لإحياء ذكرى يوم النصر

وتأتي الهجمات الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه موسكو لاستعراض يوم النصر يوم الثلاثاء، وهو حدث رئيسي للرئيس فلاديمير بوتين الذي أثار روح الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية، بعد أن اتهم أوكرانيا بأنها في قبضة نوع جديد من الفاشية.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن الاتهام كان ذريعة لا أساس لها لشن حرب روسيا غير المبرر في فبراير 2022 على أوكرانيا، مما أدى إلى أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأسفر عن مقتل الآلاف وأجبر الملايين على الفرار من البلاد.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، في منشور حول تطبيق المراسلة "تليجرام": "يجب أن نكون دائمًا مستعدين لخيانة العدو والدفاع".

تصعيد القتال

وصعدت روسيا قصف باخموت، على أمل أن تتمكن من السيطرة عليها يوم الثلاثاء.

وقال العمدة فيتالي كليتشكو في منطقة سفياتوشين، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجارات في منطقة سولوميانسكي في كييف واثنان عندما سقط حطام الطائرات بدون طيار في منطقة سفياتوشين.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن حطام الطائرات بدون طيار سقط على مدرج في مطار تشولياني، أحد مطارات الركاب في العاصمة، حيث استدعى خدمات الطوارئ هناك، على الرغم من عدم وجود حريق.

وأضاف أنه يبدو أن حطام الطائرات بدون طيار قد ضرب مبنى من طابقين في المنطقة الوسطى من شيفتشينكيفسكي، مما تسبب في أضرار.

وقال شهود إنهم سمعوا العديد من الانفجارات في كييف، حيث قال المسؤولون المحليون إن أنظمة الدفاع الجوي كانت تصد الهجمات.

وبعد تنبيهات الغارة الجوية، التي اندلعت لساعات على ثلثي أوكرانيا تقريبا، قالت وسائل الإعلام إن الانفجارات بدت في المنطقة الجنوبية لخيرسون وجنوب شرق زابوريجيا.

وقال فلاديمير روجوف، وهو مسؤول روسي في زابوريجيا، إن القوات الروسية ضربت مركزا للقوات الأوكرانية في مدينة أوريكيف الصغيرة.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على فيسبوك إن القوات الروسية قصفت ثماني مواقع في سومي في شمال شرق أوكرانيا يوم الأحد.

ولقد تكثفت الإضرابات أيضا في الأسبوعين الماضيين على الأهداف الروسية، وخاصة في شبه جزيرة القرم.

ولم تؤكد أوكرانيا أي دور في تلك الهجمات، لكنها تقول إن "تدمير البنية التحتية للعدو جاهز للاعتداء الأرضي الذي طال انتظاره".