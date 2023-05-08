الأوقاف: الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني عنوان المؤتمر الـ34 للشؤون الإسلامية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية والأهرام المسائي بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني

حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف وبوابة الأهرام الإلكترونية والأهرام المسائي في مجال نشر الفكر الديني الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد.

كما تم الاتفاق على التعاون فيما يتصل بموضوع المؤتمر الدولي الرابع الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، من خلال مشاركة ماجد منير بورقة عمل في أحد محاور المؤتمر، والعمل على تغطية فعالياته بما يبرز أهمية هذا الجانب، ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف لرئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

مركز الشيخ طه النعماني لتلاوة القرآن

وتفتتح الأوقاف بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) يوم الأربعاء القادم ١٠ مايو ٢٠٢٣م مركز القارئ الشيخ طه النعماني لتلاوة القرآن الكريم ، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ طه النعماني يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.

وبناء على مذكرة الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم القارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني عضوًا بمركز د. نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).