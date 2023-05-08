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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الزراعة الإيطالي: من المستحيل تخيل عدم وجود مصر كـ"محاور" في أفريقيا

مصر وإيطاليا
مصر وإيطاليا

شدّد وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، اليوم الاثنين، على أهمية مصر كـ"محاور" في منطقة شمال أفريقيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكد لولوبريجيدا، صهر رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على هامش افتتاح معرض "توتوفود" في ميلان، إلى أن مصر هي "أهم دولة في منطقة شمال إفريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، وهي مكان يمكن أن يساعدنا في مساعدة الدول الضعيفة على هذا الكوكب، لذا فإن تخيل عدم وجودها كمحاور أمر مستحيل".

وتابع: "ليس عليك بالضرورة أن تعتقد أنه تم التخلي عن التحاور، لأنه لم تفعل ذلك حتى الحكومات السابقة وفي الحقيقة لم يفعله أحد، ولا حتى في أوروبا.. هناك قضية تحتاج إلى التحقيق فيها لكنني لن أخوض في الموضوع لأنها ليست من اختصاصي المباشر".

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