عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كانت مهربة واستردت.. مصر للطيران تنقل شحنة آثار مصرية من إيطاليا| صور

صدى البلد

نقلت مصر للطيران شحنة آثار مصرية مجانًا على متن رحلتها رقم MS792 القادمة من روما إلى مطار القاهرة الدولى، يأتى ذلك انطلاقًا من دورها الوطني الذي تقوم به مصر للطيران في سبيل الحفاظ على تراثنا وحضارتنا لما لها من قيمة تاريخية عريقة، وفي ضوء توجيهات  الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني.

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تقوم بدورها القومى فى استرداد باقى القطع المصرية الأثرية المهربة من مختلف دول العالم  بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية ،وقد تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتعاون بين السلطات الإيطالية والسفارة المصرية بروما من خلال السفير باسم راضى سفير مصر بروما وناجى غابة نائب السفير المصرى وحاتم محمود مدير مكتب مصر للطيران بروما لنقل شحنة الأثار على متن طائرة مصر للطيران من طراز  B737-800 مع توفير كافة وسائل التخزين والحماية لضمان وصول الشحنة بأمان إلى أرض الوطن.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران  قامت خلال الأعوام السابقة بنقل عدة شحنات آثار مصرية من نيويورك وباريس وسويسرا إلى أرض الوطن دون مقابل حرصاً منها على أداء دورها كناقل وطني في حماية التراث المصري والذي تفخر مصر للطيران دائما به وبشعار حورس الذي يعد جزءً من هذا التراث.

IMG-20230508-WA0001
IMG-20230508-WA0001
IMG-20230508-WA0002
IMG-20230508-WA0002
IMG-20230508-WA0000
IMG-20230508-WA0000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 401 و إعلان حالة الطوارئ في البلاد

العثور على إريك تراوري بعد اختفاء 9 أيام

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ