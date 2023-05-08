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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ توصي بسرعة الانتهاء من إنشاء صيدلية تجارية بالوادي الجديد

لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة والسكان اجتماعا بمجلس الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان اجتماعا بمجلس الشيوخ اليوم  برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب حسين خضير وكيل اللجنة، النائب  عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة لمناقشة:الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن: "إنشاء صيدلية تجارية للتأمين الصحى بمدينة الداخلة – محافظة الوادى الجديد".


أوضح السيد النائب  مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن مدينة الداخلة تبعد عن محافظة اسيوط أكثر من ٥٠٠ كم وعن مدينة الخارجة أكثر من ۲۰۰ كم وتسهيلا على المواطنين وتقديم الخدمة الطبية المتكاملة للتأمين الصحى ومراعاة لمشقة السفر.

وطالب النائب مؤمن معاذ، بضرورة الموافقة على إنشاء الصيدلية التجارية تخفيفاً عن كاهل المواطنين، وأن توفير هذه الخدمة يعتبر إضافة خاصة في أدوية معينة مثل ادوية الأورام نظرا لغلو سعرها وعدم وجود بدائل لها في مصر كما طالب بتطوير منظومة التأمين الصحى في الوادى الجديد عامة من حيث تطوير العيادات وتجهيزها بالمستلزمات وأدوات الكشف وتوفير أطباء في عيادات التأمين الصحى.


وقال ممثل وزارة الصحة إن هناك استحداث خدمات لم تكن موجودة من قبل  قامت به الهيئة مؤخرا في الوادى الجديد وأن موضوع الصيدلية التجارية التفتت له الهيئة منذ فترة وتم صدور تعليمات بضرورة توفير الأدوية التجارية والأدوية ذات المساهمة في جميع عيادات التأمين الصحى جنباً إلى جنب داخل صيدليات التأمين الصحى دون الإخلال بالأدوية المجانية، ويتم متابعة المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والأورام، وأنه بالفعل ألتزم فرع الوادى الجديد بتلك التعليمات وتم توفير تلك الأدوية حيث أنه من الفروع المستحدثة، وتم فصله مؤخراً عن فرع أسيوط نظراً لأنها منطقة نائية وحدودية وضعت على رأس أولويات الهيئة وتم توفير الأدوية للمواطنين والتيسير على قاطني تلك المحافظة في الحصول على احتياجاتهم كاملة، وأن هيئة التأمين الصحى على أتم الاستعداد للمتابعة مع السيد النائب مقدم الاقتراح فيما يخص توفير الدواء والتيسير على المواطنين. 

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـ سرعة الانتهاء من إنشاء صيدلية تجارية للتأمين الصحى بمدينة الداخلة – محافظة الوادى الجديد وتطوير العمل بالتأمين الصحى بالوادى الجديد ليشمل تقديم الخدمات الطبية على فترات مختلفة بجميع المدن وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات بالعيادات تسهيلاً على المرضى.

اقتراح برغبة الاقتراح برغبة الدكتور علي مهران الوادى الجديد تطوير منظومة

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