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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى ألمانيا لبحث تعزيز التعاون

صدى البلد

غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية فى زيارة خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو؛ يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

 

هذا ومن المقرر أن يلتقى الدكتور عمرو طلعت مع عدد من الوزراء ومسؤولى الحكومة الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى.

 

كذلك من المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعات مع مسؤولى كبرى المؤسسات والشركات الألمانية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البحث والتطوير، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتعهيد، ومراكز البيانات.

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