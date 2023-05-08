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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأطباء: تواصلي مستمر مع وزير الصحة..ونثمن دور لجنة تحسين أحوال الأطباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن نقيب الأطباءالدكتور حسين خيري أنه على تواصل مستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأنه يثمن دور لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكّلة بقرار الوزير ونعول عليها كثيراً في الضغط لسرعة إقرار قانون المسئولية الذي طال انتظاره.

وأكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة على ثقته في قدرة اللجنة على تفعيل الآليات واتخاذ اجراءات لصالح كل الأطباء
وأفاد: تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة وعضو اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها من أجل تنفيذ مقترح النقابة للمعاش التكميلي للأطباء.

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كما صرح د. محمد فريد حمدي بأن اللجنة التى يمثلها عن نقابة الأطباء النقيب والأمين العام بالإضافة الى عضوي مجلس نقابة من الشباب وهما د . خالد أمين و د. أحمد السيد استعرضت فى الاجتماع الأول عديداً من مطالب النقابة لتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها وزيادة المعاشات وإقرار صندوق المعاش التكميلي وتعديل القرار الوزاري رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٦ والذي قصر الحق في الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة والزمالة فقط وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون ١٤ لضمان حصول الأطباء على حقهم في الأجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية من الحوافز وأيضاً تفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.

وكذلك العمل على ازالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف كإشتراطات البيئة والحماية المدنية والمحليات بالإضافة الى وضع خطة تدريبية لسنتي الامتياز وحسن إعداد الطبيب المكلف الحديث.

نقابة الأطباء خالد عبد الغفار وزير الصحة وزير الصحة والسكان نقيب الأطباء

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