عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استجابته لعلاج ابنتها.. والدة طفلة مصابة بالسكر: ربنا يخلي الرئيس السيسي

الطفلة ووالدتها
الطفلة ووالدتها

وجهت هبة صقر، والدة الطفلة حلا محمد، الشكر إلى رئيس الجمهورية على استجابته لتوفير «مضخة»، من أجل علاج ابنتها، مؤكدة أنها حلمت بالرئيس السيسي مرتين، وهذه إشارة من ربنا لكي يساعدهم في علاج ابنتها.

txt

الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر

txt

ارحموني من شكشكة الإبرة.. عزة مصطفى تستعرض حالة إنسانية لطفلة مصابة بالسكر


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بـ«صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي مهتم بكافة التفاصيل، رغم كثرة الأعمال والمشروعات واللقاءات، «ربنا يبارك ويجزيه كل خير في الدنيا والآخرة».


وأشارت هبة صقر والدة الطفلة حلا، قائله: "ربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك فيه"، مؤكده:"أقسم بالله أما بعت الرسالة للبرنامج حلمت بالرئيس السيسي مرتين وقول إن دي رسالة من ربنا"، مشيرة: "لم أتخيل أن يكون فيه استجابة لأن المبلغ كبير".

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنداء الإعلامية عزة مصطفى، ووجه بعلاج الطفلة حلا محمد، التي تعاني من مرض السكر.

 

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لطفلة تدعى «حلا محمد» تبلغ من العمر 9 سنوات، تعاني من الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى اضطرابات ومضاعفات في مستوى السكر.

 

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسرة حلا محمد متوسطة الحال، ولا تقدر على توفير الأموال اللازمة لعلاجها، كما أن عائل الأسرة الوحيد تم عزله من العمل أثناء انتشار جائحة كورونا.

وتابعت: أسرة حلا محمد تحتاج إلى «مضخة» لضبط مستوى السكر، والتخلص من شكشكة الحقن، منوهة أن هذه المضخة يبلغ سعرها نحو 200 ألف جنيه.
 

الإعلامية عزة مصطفى الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال والمشروعات اضطرابات انتشار جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

هضربه بالرصاص.. لماذا هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل؟

وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر.. ولا فائز في الحرب الأوكرانية

رسالة مهمة من وزير المالية للمصريين في الخارج

إعلان عاجل من روسيا بشأن إلغاء التأشيرات مع دول الخليج العربي

أحمد موسى: سامح شكري نقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره التشادي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ