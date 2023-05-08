بعد استجابته لعلاج ابنتها.. والدة طفلة مصابة بالسكر: ربنا يخلي الرئيس السيسي

وجهت هبة صقر، والدة الطفلة حلا محمد، الشكر إلى رئيس الجمهورية على استجابته لتوفير «مضخة»، من أجل علاج ابنتها، مؤكدة أنها حلمت بالرئيس السيسي مرتين، وهذه إشارة من ربنا لكي يساعدهم في علاج ابنتها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بـ«صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي مهتم بكافة التفاصيل، رغم كثرة الأعمال والمشروعات واللقاءات، «ربنا يبارك ويجزيه كل خير في الدنيا والآخرة».



وأشارت هبة صقر والدة الطفلة حلا، قائله: "ربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك فيه"، مؤكده:"أقسم بالله أما بعت الرسالة للبرنامج حلمت بالرئيس السيسي مرتين وقول إن دي رسالة من ربنا"، مشيرة: "لم أتخيل أن يكون فيه استجابة لأن المبلغ كبير".

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنداء الإعلامية عزة مصطفى، ووجه بعلاج الطفلة حلا محمد، التي تعاني من مرض السكر.

واستعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لطفلة تدعى «حلا محمد» تبلغ من العمر 9 سنوات، تعاني من الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى اضطرابات ومضاعفات في مستوى السكر.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسرة حلا محمد متوسطة الحال، ولا تقدر على توفير الأموال اللازمة لعلاجها، كما أن عائل الأسرة الوحيد تم عزله من العمل أثناء انتشار جائحة كورونا.

وتابعت: أسرة حلا محمد تحتاج إلى «مضخة» لضبط مستوى السكر، والتخلص من شكشكة الحقن، منوهة أن هذه المضخة يبلغ سعرها نحو 200 ألف جنيه.

