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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارحموني من شكشكة الإبرة.. عزة مصطفى تستعرض حالة إنسانية لطفلة مصابة بالسكر

الطفلة حلا
الطفلة حلا

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل حالة مرضية لطلفة عمرها 9 سنوات  تعاني من مرض السكر.

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع  عبر  فضائية "صدى البلد"،: "حلا 9 سنين أصيبت بمرض السكر منذ سنتين"، لافتة: "حلا من أسرة متوسطة الحال وتمر بظروف صعبة".

 

وأشارت: "حلا تشتكي من اضطرابات من ارتفاع وانخفاض في نسبة السكر"، مضيفة: "أسرة حلا تتمنى تركيب جهاز لضبط السكر للطفلة".

 

وأوضح التقرير أن والد حلا طُرد من الشغل أثناء فترة كورونا ولا يجد عمل حتى الآن بسبب تجاوز سن الـ40".

 

وقالت والدة حلا: "الصدمة كانت قوية جدا، وهي تأخذ حقن في اليوم مع كل وجبة"، لافته: "هناك ممنوعات كثيرة في الطعام لا تتناولها حلا"، مضيفة: "موضوع الحقن صعب عليها لأنها تتألم كثيرا".

 

وتابعت: "فيه مضخة بتظبط السكر للتقليل من المضاعفات وأتمنى من ربنا يكون فيه مساعدة نحافظ على صحتها".

 

وقالت الطفلة حلا: "بأخذ 5 حقن في اليوم والحقن بتوجعني كثيرا، ومش باكل أي حاجه مسكره، وارحموني من شكشكة الإبرة مبقتش قادرة استحمل".

 

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى المجتمع المدني بمساعدة الطفلة حلا وتوفير الجهاز اللازم لها.

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