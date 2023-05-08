الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" من أجل علاج طفلة تعاني من مرض السكر.



ووجهت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة.

وعلقت هبة صقر والدة الطفلة حلا، قائله: "ربنا يخلي الرئيس السيسي ويبارك فيه".

وأضافت هبة صقر والدة الطفلة حلا: "أقسم بالله أما بعت الرسالة للبرنامج حلمت بالرئيس السيسي مرتين وقولت إن دي رسالة من ربنا"، متابعة: "لم أتخيل أن يكون فيه استجابة لأن المبلغ كبير".

وواصلت هبة صقر والدة الطفلة حلا، قائلة: "ربنا يخلي الرئيس السيسي لنا ولأطفالنا ولكل الناس اللي تحتاج مساعدة".



كانت الإعلامية عزة مصطفى، عرضت تفاصيل حالة مرضية لطلفة عمرها 9 سنوات تعاني من مرض السكر.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حلا 9 سنين أصيبت بمرض السكر منذ سنتين"، لافتة: "حلا من أسرة متوسطة الحال وتمر بظروف صعبة".

وأشارت إلى أن "حلا تشتكي من اضطرابات ارتفاع وانخفاض في نسبة السكر"، مضيفة: "أسرة حلا تتمنى تركيب جهاز لضبط السكر للطفلة".

وأوضح التقرير أن والد حلا طُرد من الشغل أثناء فترة كورونا ولا يجد عمل حتى الآن بسبب تجاوزه سن الـ40".

وقالت والدة حلا: "الصدمة كانت قوية جدا، وهي تحصل على حقن في اليوم مع كل وجبة"، لافتة إلى أن "هناك ممنوعات كثيرة في الطعام لا تتناولها حلا"، مضيفة: "موضوع الحقن صعب عليها لأنها تتألم كثيرا".

وتابعت: "فيه مضخة لضبط السكر وتقليل المضاعفات وأتمنى من ربنا يكون فيه مساعدة لنحافظ على صحتها".

وقالت الطفلة حلا: "بأخذ 5 حقن في اليوم والحقن بتوجعني جدا، ومش باكل أي حاجة مسكرة، وارحموني من شكشكة الإبرة مبقتش قادرة استحمل".

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى المجتمع المدني بمساعدة الطفلة حلا وتوفير الجهاز اللازم لها.

