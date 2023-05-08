محافظ دمياط تفتتح مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بالشعراء

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى ، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط..

تفقدت " المحافظ " مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد اول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات ، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى .

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات، وفى هذا السياق،، أكدت " الدكتورة منال عوض " اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته ، لافتة الى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة..