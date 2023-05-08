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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تفتتح مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بالشعراء

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،جولتها الافتتاحية للمشروعات المدرجة باحتفالات المحافظة بعيدها القومى ، بإزاحة ستار الافتتاح عن مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض بنين بقرية الشعراء بمركز دمياط..

 تفقدت " المحافظ " مبنى المدرسة الذى شهد أعمال تطوير نفذتها مديرية الاسكان والمرافق وتُعد اول مدرسة للتمريض بنين بالمحافظة بجانب ٤ مدارس للبنات ، حيث تضم قاعات وفصول للمواد التربوية والنظرية و العملية والحاسب الآلى .

كما اطلعت على آلية العمل داخل المدرسة التى استقبلت دفعتين للصفين الأول والثاني خلال أعمال التطوير  وسير خطة تدريب الطلبة بالمستشفيات، وفى هذا السياق،، أكدت " الدكتورة منال عوض " اهتمام الدولة بالتعليم الفنى بكافة تخصصاته ، لافتة الى الأهمية البالغة لمدارس التمريض نظرا للدور الذى تقوم به لإعداد فريق تمريض مؤهلة بشكل كامل لدعم المنظومة الطبية بالمحافظة..

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