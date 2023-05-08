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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مقطوعة جديدة باسم حفيدته.. عمر خيرت يتألق في حفل موسيقي بالمتحف المصري

صدى البلد

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصرى الكبير بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ومنها مقطوعة جديدة على اسم حفيدته.

مقطوعة جديدة باسم حفيدتى
 

وفي ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة وسط عبق التاريخ أقامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  أمس حفلها السنوي في سابقة لم تحدث من قبل بالمتحف المصري الكبير.


أحيا الحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو د. ناير ناجي ، وقام بعزف العديد من مقطوعاته الموسيقية الرائعة ومنها عارفة، فيها حاجة حلوة،زي ماهي وغيرها الكثير .

وحضر الحفل عدد كبير من كبار رجال الدولة منهم السفيرة سها الجندي وزير الدولة للهجرة والنائب إيهاب رمزي وعدد من الإعلاميين منهم جاسمين طه زكي وبوسي شلبي والفنانين ليلي علوي وإلهام شاهين وهاني رمزي..  وأكثر من ثلاثة آلاف من محبي موسيقى  عمر خيرت..

 وقدمت الحفل الفنانة ليلى عز العرب  وتخلل الحفل عرض فيلم قصير عن نشاط مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني والفئات التي تخدمها ، وكلمة للمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الذي قام بتكريم الموسيقار عمر خيرت والمايسترو الدكتور ناير ناجي


التحالف الوطني  دشنه  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث عشر من مارس 2022 ويضم أكثر من ثلاثين مؤسسة وجمعية أهلية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية... وتهتم مؤسسة راعي مصر للتنمية بخدمة الفئات المعدمة في قرى ونجوع مصر من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية ، والاهتمام بالأطفال عن طريق إنشاء الحضانات، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير عدد من المشروعات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم ورسم البهجة على وجوه المصريين في جميع محافظات مصر.

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