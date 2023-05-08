رسالة مهمة من وزير المالية للمصريين في الخارج

هتنتهي يوم 14 مايو..

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج .

وقال “معيط”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "خلال الفترة الماضية، تم طلب مد مبادرة استيراد السيارات المصريين في الخارج، وبالفعل تم مدها لمدة شهرين".

وأضاف وزير المالية، "متبقٍ حوالي أسبوع على انتهاء مبادرة المصريين في الخارج، وسوف تنتهى مبادرة استيراد السيارات من الخارج يوم 14 مايو الجاري".

وتابع "أطالب من يريد استيراد سيارة بملء طلب الاستيراد ويقوم بإجراء تحويل الوديعة، ومعه 5 سنوات لاستيراد السيارة في أي وقت".