طلب عاجل من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.. تفاصيل

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، آخر مستجدات ملف مبادرة استيراد المصريين في الخارج للسيارات.

وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "هناك اجتماعات مستمرة للتباحث حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج".

وتابعت سها جندي: "لاحظنا موجة كبيرة من الحماس لدى المصريين بالخارج لاستيراد السيارات الخاصة بهم خلال الأيام الماضية".

وأكملت سها جندي: "مد فترة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تحتاج إلى تعديل القانون بمجلس النواب".

ولفتت سها جندي: "علينا أن نشجع المصريين في الخارج الذي قاموا بإصدار أوامر دفع لاستيراد السيارات بالإسراع في ربط الودائع في مصر قبل 14 مايو للاستفادة من المبادرة".