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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عودة 8 آلاف.. وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات إجلاء المصريين من السودان

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أخر مستجدات ملف إعادة المصريين المتواجدين في السودان .

 

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 وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مصر تبذل مجهودا كبيرا في ملف إعادة المصريين من السودان "

 

وأضافت سها جندي :" تم العمل مع ملف إعادة الطلاب المصريين من السودان فور بداية الأزمة وكنا على تواصل مستمر معهم ".

 

 وتابعت سها جندي :" عدد الجالية المصرية في السودان من 10 لـ 12 ألف مواطن ونصفهم طلاب دارسين هناك، ومع بداية الأزمة تم التواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في الخرطوم لحصر المصريين المتواجدين في السودان وتم الاستعانة بقاعدة البيانات  بأسماء المصريين المتواجدين في السودان ".

 

 واكملت سها جندي :" حوالي 8 آلاف مصري عادوا من السودان  منذ  بداية الأزمة"، مضيفة :" تم إتماما عمليات إجلاء بري وإجلاء جوي وإجلاء بحري ".

الهجرة وزيرة الهجرة اخبار التوك شو السودان مصر

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