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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق من الأمم المتحدة يشكر الحكومة المصرية.. والسبب معبر قسطل مع السودان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام وفد من الأمم المتحدة بزيارة ميدانية لمعبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية، وذلك للإطلاع على حجم الجهود المصرية الكبيرة على المعبر.

قامت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين، ومعها جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر وأعضاء آخرين بالزيارة للميدانية للمعبر.

وفي ذلك، قال هوبكنز : "نحن هنا على الحدود لنوفر الخدمات الصحية ومياه الشرب، وكذلك دورات المياه المتنقلة وأدوات العناية الشخصية والدعم النفسي الاجتماعي".

أضاف :"توافد على الحدود المصرية السودانية الآلاف من الأسر النازحة الذين تعرضوا إلى ظروف قاسية جداً حتى وصلوا إلى الحدود".
تابع : "مدينة الخرطوم تبعد ما يقرب من 1000 كم والرحلة خطرة وشاقة، والوضع في السودان كارثي فيجب علينا تقديم الخدمات العاجلة للأطفال والأسر النازحة وبالفعل نحن موجودين هنا".

ورحب هوبكنز ، بالجهود التي تقودها الحكومة المصرية، حيث قال  :" نشكر الحكومة المصرية على الاستجابة السريعة وتسهيل عملنا على الارض، وأود أيضاً أن أشكر الهلال الأحمر المصري على ما يقوموا به من جهود".
 

السبب الخدمات الصحية الاستجابة السريعة معبر قسطل البري الحدود المصرية السودانية الأمم المتحدة يونيسف

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