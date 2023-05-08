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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كواليس استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024

المنتدى الحضري
المنتدى الحضري

كشف السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية للتعاون الدولي، آخر تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي 2024.

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وأضاف محمد حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أننا نسعى ليخرج المنتدى بصورة تليق باسم مصر بعد النجاح العالمي الذى حققته خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ .

وتابع السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية للتعاون الدولي، أن فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى فرصة لتقديم النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها.

وأشار السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية للتعاون الدولي، إلى أن الدورة التى عقدت فى كوالالمبور  في عام 2018 حضرها حوالى 25 ألفا وفى أبوظبى شارك في المنتدى 17 ألفا وفى بولندا شارك 23 ألف مشارك ، ونأمل أن يحقق عدد المشاركين فى المنتدى القادم بالقاهرة رقماً قياسياً.
 

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