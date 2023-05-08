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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار يستقبل نائب وزير صحة دولة التشيك لتعزيز التعاون

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، راديك بوليكار نائب وزير صحة التشيك لشؤون التشريع والقانون، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، بهدف بحث تعزيز أوجه التعاون بالقطاع الصحي، ووضع خطة لزيادة فرص الاستثمارات الصحية (المصرية – التشيكية)، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء، ثمن وزير الصحة والسكان، جهود مسؤولي القطاعين الصحيين (المصري والتشيكي) في التشارك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، مما ساهم في الإرتقاء بنظم الرعاية الصحية بالبلدين، متطلعًا لاستمرار آفاق التعاون بين الدولتين الصديقتين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحةوالسكان ، إن الاجتماع، بحث سبل التعاون في مجال توطين الصناعات الطبية، والتي تشمل المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية الحديثة، مع تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية بمجال الصناعات الطبية، حيث وجه الوزير، بضرروة الاستفادة من خبرات الدولتين بهذا الملف، مع صقل المهارات الفنية للعاملين بمجال الصناعات الطبية، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بهذا الشأن.

وأضاف ان الاجتماع تطرق إلى بحث فرص استثمار الشركات التشيكية العاملة بالصناعات الطبية داخل مصر، مع ضرورة تسهيل الفرص الاستثمارية وتقديم سبل الدعم لضمان نجاح المشروعات الاستثمارية الطبية بمصر، علاوة على مناقشة إنشاء مصنع (مصري – تشيكي) لتصنيع المواد الفعالة ، كما بحث الطرفان الإتفاق حول إبرام مذكرة تعاون بين الجانبين بشأن نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال.

واستكمل أن اللقاء استهدف بحث التعاون بمجال الكشف المبكر عن الأورام، وعلى رأسها سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة التعاون في توطين الصناعات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية، كما اتفقا على تدشين مشروع بحثي مشترك بين الطرفين بهذا المجال.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث التعاون بملف رعاية المسنين وتأهيلهم، وذلك من خلال المراكز الطبية التابعة  لأمانة المراكز الطبية، حيث تم مناقشة إنشاء مركز إعادة تأهيل للمسنين (مصري- تشيكي)، لافتًا إلى أن هيئة الشراء الموحد، قامت باستعراض إنجازاتها المتمثلة في توطيد الشراكة المصرية التشيكية، من خلال التعاون مع شركة «Linit Group»، وهي رائدة بمجال توريد الصناعات الطبية، بالإضافة إلى تقديم مقترح حول إنشاء مصنع للأجهزة الطبية طبقًا للمعايير المتبعة بالاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه رحب نائب وزير صحة التشيك، بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك نظام صحي قوي قادر على مواجهة الجوائح والأوبئة، مثمنًا جهود الدكتور خالد عبدالغفار في الإرتقاء بالقطاع الصحي، مضيفًا أن البلدين يمتلكان كوادر ومهارات بشرية فائقة الجودة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذلك في مجالات الصناعات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيؤتي بثماره قريبًا وإحداث طفرة حقيقية بالنظامين الصحيين (المصري والتشيكي).

حضر الاجتماع ، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات العامة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء،والدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور أحمد مرسي الرئيس التنفيذي لدعم صحة المرأة، وممثلين عن هيئة الشراء الموحد.

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