الكرملين: بوتين يعقد محادثات مع نظيره القرغيزي في موسكو

أعلنت الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نظيره القرغيزي صدير زاباروف في وقت لاحق من اليوم خلال زيارته الرسمية إلى موسكو.

كما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الجانبين سيبحثان الوضع الراهن على الساحة الإقليمية وآفاق تطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إلى جانب قضايا تعزيز العلاقات الروسية القرغيزية للشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.

كما أشار البيان إلى أنه من المقرر النظر في هذه القضايا، وأن الرئيس القرغيزي سيكون ضيف شرف في العرض الذي سيقام الثلاثاء المقبل في الميدان الأحمر احتفالا بيوم النصر الروسي.