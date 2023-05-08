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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يقدم حفله الثاني على التوالي بالكويت

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفله الغنائي الثاني على التوالي بالكويت في الثاني من يونيو القادم بعد النجاح الكبير الذي حققه حفله السابق خلال مارس الماضي.

وحرص رامي على الوفاء بوعده للجمهور الكويتي بعد طلبهم إحياء حفل آخر بعد نجاح الحفل الأول بسعة جماهيرية كاملة تصدر خلالها التريند في الكويت وعدد من الدول العربية ونفاد التذاكر خلال الدقائق الأولى للحجز.

ومن المقرر أن يقام الحفل بأعلى التجهيزات الفنية من صوت وإضاءة ومسرح وغيرها من الأمور من أجل إقامة حفل مختلف ومميز وتقف شركة الهضبة جروب على إنتاج الحفل الجديد.

وكانت آخر أعمال النجم رامي صبري  هي أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحها رامي على تيك توك ويوتيوب كما تم عرضها على في تايم سكوير الأسبوع الماضي.

رامي صبري

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