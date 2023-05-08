الفيوم .. شركة المياه تواصل حملات التعريف بمشروع توسعات الصرف الصحي

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارةوالعضوالمنتدب إدارات المشاركة المجتمعية والتوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ حملات طرق أبواب وتوعية بعدة مناطق بقري بنى صالح ، الجلابه ، كفر محفوظ ، ودوار جبلة فى اطار الدور المجتمعى للشركة من خلال مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك اﻻوروبى ﻻعادة اﻻعمار والتنمية.

أوضح النجار، أن هذه الحملات تهدف إلى تعريف المواطنين بمشروعات الصرف الصحى المنفذه، وحجم الانفاق والجهد المبذول من أجل توفير خدمة الصرف الصحى بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيرا الى انه يتم تعريف المواطنين بآليات الشكاوى ولصق بوسترات تضم وسائل التواصل مع الشركة للابلاغ عن الشكاوى او الأعطال، بالإضافة الى التأكيد على تطبيق قواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء كما تم خلال اللقاءات الاستماع إلى شكواى المواطنين ومقترحاتهم.

أضاف، انه ينبغى العمل بشكل مستمر على رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة، مؤكدا على ضرورة تعاون المواطنين حتى يتسنى تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.

جدير بالذكر ان مشروع توسعات الصرف الصحى الممول من البنك اﻻوروبى ﻻعادة اﻻعمار والتنمية، يهدف الى خدمة عدد ٥٧ قرية على مستوى المحافظة وهو ما يساهم فى خفض تأثير مياه الصرف الصحى على جودة المياه ببحيرة قارون.