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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع مسئولي الصحة تنفيذ توجيه الرئيس بعلاج الطفلة حلا

صدى البلد

 


فور استجابة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحالة الطفلة حلا " ابنة بني سويف " التي تعاني من مرض السكر، والتي عرضت حالتها الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، والتي وجه بعلاجها لرفع العبء عن كاهل أسرتها البسيطة، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحي بسرعة  تنفيذ استجابة  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال سرعة  فحص الحالة الصحية الطفلة ، لسرعة اتخاذ ما يلزم ، وبناء على ذلك انتقلت سيارة مجهزة لمنزل الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات ، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي ، لإجراء الفحص الشامل لها.

 

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وأكد مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف  "محمد يحيى" أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع  الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين لإمكانية استمرار توفير متطلبات علاج الطفلة، وذلك بعد استكمال باقي الفحوصات التي تجري حاليا للطفلة بمقر مستشفى التأمين.

وكانت قناة صدى البلد ، قد أذاعت عبر برنامج " صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، مداخلة هاتفية من والدة الطفلة التي تعمل موظفة بأحد المصالح الحكومية،  قدمت خلالها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية على استجابة سيادته لحالة طفلتها " بعد عرضها في البرنامج "وتوجيهاته بسرعة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتوفير الرعاية الطبية  لعلاج طفلتها " حلا محمد رجب".

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