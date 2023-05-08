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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتكريم حفظة القرآن وتجهيز العرائس الأيتام

صدى البلد

شهد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية نظمتها إحدى الشركات بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وتجهيز العرائس الأيتام، وذلك بنادي الشرطة بمدينة بني سويف

وكان ذلك بحضور المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان، الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، المستشار محمد يوسف رئيس مؤسسة السيدة حورية ،الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة والأستاذ توني عثمان مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر"مقدم فعاليات الاحتفالية"، بجانب حضور عدد من الإعلاميين ومسؤولى الشباب والرياضة
في كلمته عبر المحافظ "د.محمد هاني غنيم" عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التي تعد من نوعية خاصة،إذ تتضمن  تكريم حفظة القرآن الكريم وتجهيز العرائس الأيتام ،موجها التهنئة  للفائزين من حفظة كتاب الله والعرائس،ومعرباً عن تقديره لمجموعة تيتان والتي لها مساهمات ملموسة على أرض الواقع في خدمة المجتمع السويفي في كثير من المجالات،مشيدا بجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي بالفعل يعد مثلا يحتذى به في المسؤولية المجتمعية من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في دعم توجه الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً

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من جانبه أعرب"م. خالد بدوي"الرئيس التنفيذي للمحموعة عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم " وحرصه على المشاركة في هذه الاحتفالية،مشيراً إلى الشركة تساهم في عددمن المجالات بالمحافظة،وأن الفترة القادمة،سوف تشهد مزيداً من المساهمات ،حيث تستهدف المجموعة تنمية المجتمع في كل النواحي وتحسين مستوى المعيشة، تحقيق المزيد من المشاركة وتفهمها التام لإحتياجات المجتمع السويفي جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة

فيما أضاف الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير الشباب والرياضة ،أن المديرية  نظمت مسابقتين "برعاية مجموعة تيتان وبالتنسيق  مع الأوقاف "في حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، الأولى :على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة والبالغ عددها 179 مركزاً ، بجانب مسابقة أخرى بنادي الشبان المسلمين شارك فيها 215 متسابقاً ،في عدة مستويات ( القرآن كاملاُ ، نصف القرآن ، 10أجزاء ...) ،وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم مشتركة من الأوقاف والشباب والرياضة ، حيث تم تصعيد الفائزين بعد إجراء المسابقات على مستوى المركز والإدارة وصولاً للتصفيات على مستوى المديري

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدد 27 من الفائزين من حفظة القرآن الكريم بواقع 17 فائزاً  في مسابقة  مراكز الشباب ، بجانب تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمها نادي الشبان المسلمين وعددهم  10 فائزين" بإجمالي 50 ألف جنيه جوائز تسلمها الفائزون في المسابقتين بمبالغ متفاوتة وفق مستويات الحفظ،بالإضافة توزيع مساعدات ومبالغ مالية لتجهيز 20 عروس من الفتيات الأيتام بإجمالي 100 ألف جنيه وذلك بالتنسيق مع مؤسسة السيدة حورية ، علاوة على تكريم عدد من المنسقين الإعلاميين المشرفين على تنفيذ مسابقات حفظ القرآن الكريم ، حيث تم تسليم المكافأت  ومساعدات التجهيز وشهادات التقدير للمكرمين

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