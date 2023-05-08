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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: استلام 53 ألف طن قمح منذ بدء أعمال التوريد

صدى البلد

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي ، وصلت لأكثر من 52 ألف و670 طن  منذ بداية موسم  الحصاد وحتى  أمس الأحد، لافتا إلى متابعته بشكل يومي لسير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، ومؤكدا انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة.

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  جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام  التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي2022/2023 ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

 

 كما شدد  المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية  لأعمال التوريد ولضمان  جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، موجها بإرسال تقرير يومي يتضمن الكميات الموردة ، وآليات التعامل السريع والإيجابي مع أية مواقف طارئة.

 

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألف و155فداناً ،بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم ،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة،،على مستوى قرى ومراكز  المحافظة.

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