صيدلة بني سويف تنظم لأول مرة ملتقى الخريجين والتدريب المهني للطلاب

نظمت كلية الصيدلة جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ملتقى الخريجين والتدريب المهني للطلاب والذي يعقد لأول مرة بالكلية، بحضور الدكتور باسم أنور عميد الكلية، ونقيب صيادلة بنى سويف، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس النقابة، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ومدير التفتيش الصيدلى، ومدير هيئة الدواء وأعضاء الهيئة، ورئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، ومدير التموين الطبى، وطلاب الفرقة النهائية بالكلية.

وأكد الدكتور منصور على أهمية إقامة تلك الملتقيات داخل الكليات المختلفة بالجامعة والتي تهدف إلي تعميق العلاقة بين الطلاب والخريجين والاستفادة من خبراتهم، مؤكداً أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية، وهناك اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية التي تنعكس بشكل واضح على صقل خبراتهم وتوسع مداركهم وتنمي روح الابتكار والابداع لديهم وتتيح له فرص التفاعل مع الأخرين داخل وخارج الجامعة، وأننا حريصين على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب المتميزين سواء في المجال العلمي أو في مجال الأنشطة.

ووجه الدكتور باسم أنور عميد الكلية الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للملتقي وتوفير كل الدعم لإقامته، بالإضافة إلى تذليله لكافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم داخل الكلية.