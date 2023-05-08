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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة بدائري بني مزار بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 14 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري بمركز بني مزار بشمال المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة تم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9472 ربع نقل، بالطريق الدائري غرب مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 14 شخص جميعهم عمال، ومن بينهم 4 سيدات.

ونقلت سيارت فرع هيئة الإسعاف 14 مصابا إلي المستشفي  لتلقي العلاج وهم: أحمد. ج. ه 15 عاما ومحمد. ح. م 25 عاما وعيد. م.  ع 22 عاما ومصطفي. ع. ص 15 عاما ومحمود. ع. أ 16 عاما وعمر. ح. م 17 عاما واحمد. م. ح 18 عاما وإبراهيم. ا. ا 29 عاما ومرزوق. ا. ب 32 عاما ورضا. ص. ع 43 عاما وهالة. ا. ر 33 عاما وفاطمه. ا. م 35 عاما وزينب. ع. أ 25 عاما ونورا . م. ف 35 عاما يقيمون بمركز بني مزار، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

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