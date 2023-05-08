رئيس لجنة حقوق الإنسان يكشف عدد المفرج عنهم قبل انطلاق الحوار الوطني

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك إطارا منظما للحوار الوطني، والعلاقة بين المؤسسة التشريعية والقائمين على الحوار الوطني ما يستتبع التوصيات الخاصة بالحوار الوطني.

وأضاف "رضوان"، خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أننا نرجو من الحوار الوطني هو تعزيز التلاحم الوطني وفتح مجالات جديدة للعمل والتطوير، ومعالجة القضايا السياسية محل الخلاف، وتحقيق الشمولية والمشاركة للأفراد والمؤسسات، وتصحيح المسارات السلبية التي تعوق من خطة التنمية في المجتمع المصري.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سبقه إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستتبع ذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتمخض عنها إطلاق سراح ما يقرب من 1400 مواطن، وإعادة دمجهم بالمجتمع سواء بإيجاد فرص عمل لهم أو إعادتهم لأعمالهم السابقة أو دمجهم اجتماعيا.

ولفت أن هناك خطوط تماس مباشرة بين المؤسسة التشريعية ومخرجات الحوار الوطني، ومع انطلاق فعاليات الحوار الوطني جرى التأكيد على ضرورة عمل المؤسسة التشريعية جنبا إلى جنب تنفيذ توصيات الحوار الوطني.