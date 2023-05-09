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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

مقلب طالبة ثانوية
مقلب طالبة ثانوية يرسل 6 أمريكيين للمستشفى في حالة حرجة

أرسلت رائحة نفاذة 6 طلاب من مدرسة في تكساس إلى المستشفى، بسبب مقلب قامت به طالبة في المدرسة الثانوية بعد نشر "رذاذ كريه الرائحة" في الجو.

اعتقد المسئولون في البداية أن الرائحة الكريهة هي تسرب غاز، مما دفع مسئولي الإطفاء وفرق الاستجابة الخطرة إلى قضاء 3 أيام في التحقيق.

لكن الطالبة اعترفت في وقت لاحق أنها قامت بالمزحة كريهة الرائحة في مدرسة كاني كريك الثانوية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست تم اكتشاف الرائحة النفاذة، مما تسبب في إجلاء جميع الطلاب.

فحصت قوات الطوارئ مبنى المدرسة بدقة من قبل إدارة باستخدام معدات الكشف عن الغاز، ولكن لم يتم العثور على أي علامات على وجود تسرب أو حريق.

عاد الطلاب إلى الفصل في اليوم التالي على الرغم من الرائحة العالقة.

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