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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: مواجهة بروكسي تحسم مصير سامسون مع الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، استقر على منح بعض البدلاء فرصة المشاركة بمواجهة بروكسى بكأس مصر، فى ظل رغبة المدير الفني فى منح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحكم عليهم بشكل نهائي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، أول من سيحصل على فرصة المشاركة فى مواجهة بروكسى، لرغبة المدرب فى الوقوف على مستواه فى المبارايات الرسمية، ورغم عدم تقديم سامسون مستوى جيداً فى التدريبات، إلا أن أوسوريو يرغب فى الدفع باللاعب أساسيًا حتى يمنحه الفرصة الكاملة ليحدد مصيره المرحلة المقبلة".

وأضاف:" مواجهة بروكسى هى الفرصة الأخيرة للمهاجم البنينى لإثبات نفسه أمام المدرب، حتى يضمن البقاء داخل القلعة البيضاء، ففى حالة عدم تقديم مستوى يقنع أوسوريو، سيكون مصيره الرحيل بنهاية الموسم".

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