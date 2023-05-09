مستشفى النجوم.. جميل المغازي يتلقى العلاج في الرياض.. وأحمد إبراهيم حالته مستقرة

لازالت تستقبل مستشفى النجوم أعضاء جددا بعد تعرضهم لوعكات صحية مفاجئة كان آخرهم المخرج الكبير جميل المغازي والذي تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المتشفيات بمدينة الرياض.





تفاصيل الحالة الصحة لجميل المغازي

وصرحت ابنة المخرج جميل المغازى عن تعرض والدها لوعكة صحية أثناء ذهابه لحفل روائع الموجي بالرياض دخل على أثرها إلى المستشفى.

وأضافت ابنة المخرج جميل المغازي: "تكفلت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجي بعلاج والدي، ومن المقرر أن يعود للقاهرة الأيام القلية المقبلة".

أحمد جلال عبد القوي يفقد الوعي

كما تعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي بطل مسلسل حضرة المتهم أبي إلى وعكة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى.



حيث أصيب أحمد جلال بفقدان وعيه أثناء تواجده بمنطقة المهندسين، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى إمبابة العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل حالة أحمد إبراهيم الصحية



وبعد مغادرته العناية المركزة بدأ الفنان أحمد إبراهيم في مرحلة العلاج الطبيعي، وذل بعد استقرار حالته الصحية نتيجة إصابته بجلطة في المخ.



وكان قد أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، من خلال منشور له على حسابه على فيسبوك . وكتب رزق: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد إبراهيم للجلطات، بل أصيب في مايو 2022 بجلطة في الساق، وأعلن وقتها أن السبب وراء تلك الأزمة ، أنه عانى من مشاكل في حياته الشخصية أثرت عليه و تسببت في تلك الجلطة .