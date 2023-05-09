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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"غلطة لا تغتفر".. مسؤول أوكراني يوبخ سفير بلاده في ألمانيا

صدى البلد

شن نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، هجوما حادا على سفير بلاده في ألمانيا، أليكسي ماكييف، معتبرا أنه أهان ذكرى الأسلاف برفضه وضع الزهور عند النصب التذكارية السوفيتية في برلين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال ميلنيك، في مقابلة مع وكالة RND، إنه: "كانت غلطة لا تغتفر رفض فعالية وضع إكليل الزهور التقليدية المعتمدة منذ عام 2015 عند النصب التذكاري تيرجارتن في يوم 8 مايو".

وتابع: "هذا التصرف يعتبر بالإضافة إلى رفض ماكييف التخلي عن الطلب القديم إلى البوندستاج لإقامة نصب تذكاري لملايين الضحايا الأوكرانيين للإرهاب النازي في برلين، بمثابة صفعة على وجه أسلافنا".

بينما أكد ميلنيك أنه بذل الكثير من "الجهد والعرق"، عندما عمل كسفير لبلاده في برلين لمدة سبع سنوات، والآن يدوس السفير الأوكراني الحالي هناك بقدميه على كل ذلك العمل.

وأضاف ميلنيك: "ألقى ماكييف القفاز في وجهي".

وكانت السفارة الأوكرانية في ألمانيا قد أعلنت أنها ولأول مرة لن تضع أكاليل الزهور والورود هذا العام، عند النصب التذكارية السوفيتية في برلين في 8 مايو.

وفي العام الماضي، وضع ميلنيك أكاليل الزهور عند النصب التذكاري للجنود السوفيت في تيرجارتن، لكنه تسبب في غضب سكان برلين.

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