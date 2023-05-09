القاهرة 28.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 9-5-2023|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي ، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والذى يترأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 9 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وقالت رشا مجدي ، إن الطقس خلال هذه الفترة يشهد حالة من التقلبات الجوية، وأن الطقس اليوم سيكون مائلا للبرودة صباحًا، و مائلا للحرارة على القاهرة نهارًا، و مائلا للبرودة في المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة 28 17



الإسكندرية 24 16



الإسماعيلية 29 18



الغردقة 30 21



المنيا 29 16



سوهاج 30 18



أسوان 33 21



طقس العواصم العربية والعالم



الرياض 41 26



أبو ظبي 37 27



انقرة 22 11



لندن 18 9



باريس 16 10



بكين 28 13