هسفرك الكويت.. ستيني يزعم توظيف شاب ويستولى على مبالغ مالية منه بسوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط ستيني؛ إثر اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عشريني، حيث استولى على مبلغ 55 ألف جنيه مقابل تدبیر فرصة عمل له بدولة الكویت إلا أنه لم یفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعید، یتضمن بلاغ المدعو (عمرو ح ف ا- 26 سنة- حاصل على بكالوریوس علوم وتربیة- ویقیم دائرة القسم).

يفيد بتضرره من المدعو (یوسف ع ا ي- 66 سنة- بالمعاش- ویقیم بذات الناحیة)، لاستيلائه منه على مبلغ مالي قدره 55 ألف جنیھًا مقابل تدبیر فرصة عمل له بدولة الكویت إلا أنه لم یفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتھم وبمواجھته أقر بإرتكاب الواقعة وتعھد برد المبلغ المالي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.