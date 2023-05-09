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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: الأنشطة الطلابية تساهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية

الخشت رئيس جامعة
الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية بالجامعة تحت شعار " "خيرها علينا .. لينا مكان"، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية، ولفيف من العمداء والوكلاء والأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية والتي تساهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية التي لا تكتمل إلا من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الفنية، والرياضية، والاجتماعية، والمشاركات الوطنية المختلفة، إلى جانب دراستهم الجامعية، مشيدًا بالعرض المشرف والمتميز الذي قدمه الطلاب من مختلف الكليات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في إطلاق خريطة للأنشطة الطلابية عن بعد خلال التوقف الاجباري الذي حدث أثناء جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الحضوري للطلاب، ونظمت الجامعة الفعاليات والمسابقات والأنشطة المختلفة عن بُعد، وتجاوز بعضها حدود الجامعة مثل مسابقة "القرآن الكريم" التي شارك فيها الطلاب خارج الجامعة ومصر، مضيفًا أن اتحاد طلاب جامعة القاهرة لديهم إصرار كبيرعلى التوسع في ممارسة أكبر قدر من الأنشطة الطلابية المتميزة والمتنوعة.

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وأشاد الدكتور محمد الخشت، بمشاركة طلاب جامعة القاهرة في زيارة المشروعات القومية الضخمة التي تبرز حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إدراك الطلاب للمفهوم الجديد للوطنية والعمل العام والنشاط الطلابي والعمل من أجل مصر وجامعة القاهرة في إطار مفهوم التيار الوطني العام والذي يعمل في المساحات المشتركة والذي تعمل الجامعة على تأكيده.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، الفرق بين الدول الديمقراطية والدول المتخلفة في طريقة إدارة الخلافات، فالدول الديمقراطية تدير الخلافات بطرق حضارية تؤدي إلى الالتقاء في مساحات مشتركة ومن ثم تتقدم وتتطور، ولكن الدول المتخلفة تتصارع داخليًا حتى تسقط، مشيرًا إلى ضرورة تلاحم الأفراد من أجل حب الوطن وحب الحياة والاستقرار والعيش بأمان داخل الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة من ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي وتولي الجامعة اهتمامًا خاصًا لهم بتوجيه من الدكتور محمد الخشت، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بتلك الفئة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت للأنشطة الطلابية المختلفة وتلبية تطلعات اتحاد جامعة القاهرة.

ووجه الطلاب الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لدعمه الكبير واللامحدود للأسر الطلابية، وقال الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب الجامعة، إن جامعة القاهرة ليست رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي فقط بل تمتد هذه الريادة لتشمل الأنشطة الطلابية المختلفة وتحرص على إدماج كافة الطلاب داخل تلك الأنشطة التي تساهم في تشكيل شخصياتهم، ومؤكدًا حرص الاتحاد على بذل مزيد من الجهد لتقديم أنشطة طلابية متميزة.

جدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بدأت بطابور عرض لكل كلية وتشمل، معرضا فنيًا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.

افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (2)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (2)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (3)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (3)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (4)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (4)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (5)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (5)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (6)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (6)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (7)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (7)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (8)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (8)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (9)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (9)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (10)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (10)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (11)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (11)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (1)
افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة تحت شعار خيرها علينا .. لينا مكان (1)
جامعة القاهرة الخشت الأسر الطلابية مهرجان الأسر الطلابية مهرجان الأسر الطلابية بالجامعة خيرها علينا لينا مكان الانشطة الطلابية

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