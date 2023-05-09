جامعة سوهاج تتابع تنفيذ خطتها البحثية للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية

اجتمع الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث مع أعضاء فريق اعداد الخطة البحثية للجامعة، وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه في بنودها المختلفة، بهدف إيجاد حلول لبعض المشكلات المجتمعية داخل الاقليم.

وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن اتخاذ ما يلزم لربط منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بقطاعات الإنتاج المختلفة، بما يسهم في حل المشكلات والتحديات الملحة التي تواجه الإقليم الذي تنتمي اليه الجامعة جغرافيا.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة علي دور الجامعة التوعوي والتثقيفي لخدمة جميع أفراد المجتمع، موضحاً أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد ثلاث نقاط بحثية تبناها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، خاصة بمحافظة سوهاج لعلاجها اكاديمياً من قبل باحثين الجامعة.

جامعة سوهاج

وإيجاد حلول عاجلة للقضاء على هذه المشكلات المجتمعية وهي مرض الفشل الكلوي، تدوير المخلفات، الحرف اليدوية من ثم أصبحت هذه الموضوعات الثلاث لها الأولوية بالنسبة لجامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور حسان النعماني انه تم خلال الاجتماع استعراض ماتم تنفيذه في الخطة البحثية الشاملة خلال الفترة الماضية، وما يتم تنفيذه في الفتره الحالية وأضافة بعض الموضوعات في الدراسات المستقبلية في البنود الثلاثة الخاصة بها.

كما تم استعراض ما تم تسجيله من رسائل علمية بكليتي العلوم والزراعة، وبعض التقارير العلمية التي تمت بناء علي بعض الفعاليات الخاصة بالصناعات الحرفية واليدوية.

وذكر الدكتور أحمد حسانين استاذ بكلية العلوم واحد اعضاء فريق الخطه البحثية انه تم ايضاً خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم قطاع الدراسات العليا والبحوث للأفكار البحثية والبحوث العلمية والتطبيقية دعماً فنياً ومالياً، لتنفيذ تلك البحوث خلال فترة وجيزة، بما يعود بالنفع علي محافظة سوهاج وتحقيق التعاون المثمر بين المجتمع المحيط والاكاديميين بالجامعة.

شارك بالاجتماع كلاً من الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن عبد الواحد والدكتور محمد حسني بكلية الزراعة.