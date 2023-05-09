المصرية للمطارات: ويز إير تسير 4 رحلات لإيطاليا من مطار سفنكس منتصف يونيو

أعلن الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن شركة ويز للطيران (Wizz Air)، تسير من مطار سفنكس الدولي 4 رحلات أسبوعياً إلي إيطاليا " ميلانو ، روما ، فينيسيا، مالبينسا" وذلك اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، وذلك في إطار تشجيع الحركة السياحية بالمطار بعد توسعته.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال جولة تفقدية لمحرري الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي، أن شركة طيران الجزيرة، أيضاً ستسير منتصف الشهر الجاري 4 رحلات جوية إلي الكويت علي أن يتم زيادة الرحلات لتصبح 7 رحلات جوية 20 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انتعاشاً كبيرا في الحركة الجوية بالمطار.

وجرت أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي، تستهدف رفع كفاءة مطار سفنكس لخدمة محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.

حيث تمت توسعة مبنى الركاب بمطار سفنكس الدولي لتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدل 3600 متر وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة لتصل طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا.

