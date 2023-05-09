عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ينتظرون رد غزة.. الإعلام العبري يكشف نتائج تقييم الوضع الأمني بقيادة نتنياهو

ينتظرون رد غزة..
ينتظرون رد غزة.. الإعلام العبري يكشف نتائج تقييم الوضع الأمن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نتائج تقييم الوضع الأمني بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في ظل العدوان على قطاع غزة صباحًا.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإنه في نهاية تقييم للوضع بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، في إسرائيل يميلون إلى انتظار رد من قطاع غزة قبل اتخاذ تحركات هجومية أخرى.

في السياق نفسه، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اسمًا على العملية العسكرية التي يشنها ضد قطاع غزة بعد ساعات قليلة من اغتياله ثلاثة قادة من حركة الجهاد.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تم الإبلاغ بعملية "الدرع والسهم" بعد دقائق من الضربة الافتتاحية بغزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.

ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، القيادي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

وأضافت أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبنائهم.

وأعلن جيش الاحتلال، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

في حين أفادت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم، الثلاثاء، باستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن طواقم الإسعاف لا تزال مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

ترشيحاتنا

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ