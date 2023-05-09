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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب أنباء إتمام صفقته بالدوري السعودي.. ميسي يكتسح تريند تويتر

ميسي
ميسي

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، انتقال ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اسم اللاعب الارجنتيني “ليونيل ميسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”.

وتصدر أسم “ميسي” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أنباء انتقال ميسي للدوري السعودي، كالاتي:

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقا لمصدر سعودي قريب من المفاوضات، أن صفقة ميسي أصبحت محسومة وسيلعب في السعودية الموسم المقبل بموجب عقد ضخم.

ولم تذكر الوكالة الفرنسية اسم النادي السعودي الذي سيلعب له ميسي، ولكن كافة التقارير السعودية والعالمية تؤكد أنه سيكون نادي الهلال.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وكالة الأنباء الفرنسية ليونيل ميسي ميسي انتقال ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الهلال

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