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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 74 الف طن حتى الآن

وكيل الزراعة بالغربية يباشر انتظام توريد القمح المحلى للصوامع والشون

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

تفقد الدكور خالد على ابوشادى وكيل زراعة الغربية ، خلال جولتة  اليوم الثلاثاء انتظام أعمال توريد محصول القمح إلى الصوامع المعدنية والشون ، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من المحصول منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن ما يزيد عن ٧٤٥٢٦.١٥١ ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا من مديريتي الزراعة والتموين والجهات المعنية .

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كما رافق  وكيل الوزارة  خلال الجولة المهندس محمد زكى رئيس قطاع المطاحن بالغربية والمهندس محمد قنونة مديرعام التوجية التعاونى , والمهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية.
بدأ وكيل زراعة الغربية جولته بتفقد أعمال فرز القمح واستلامه من المزارعين والموردين .

واطمأن ، على انتظام عمليات التوريد واستلام القمح من المزارعين بالإجراءات والضوابط المتبعة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة، موجهًا بتسهيل الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح وتذليل أية عقبات تواجههم وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين خلال ٤٨ ساعة على الأكثر مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

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وخلال تفقده أجرى الدكتورخالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية  ، حوارًا مع المزارعين والموردين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً لهم على حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحصول، وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، فيما وجه أحد المزارعين الشكر للرئيس السيسي معربًا عن سعادته لما يقدمه للفلاحين والبسطاء من دعم ورعاية واهتمام .وذلك بزيادة سعر توريد القمح لـ١٥٠٠ جنيه للإردب، ويؤكد السعر مناسب جدًا.

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 وأوضح ابوشادى، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٤٢٥٠ ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، كما تم تجهيز ٢٢ موقع تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين حتي نهاية أغسطس، فضلاً عن التنسيق مع المسئولين لتقديم كل التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية واستلامها من المزراعين وفقًا لسعر ١٥٠٠ جنيه للإردب زنة ١٥٠ كيلو جراما بدرجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط، وفتح الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأى شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها
واكدا الأستاذ الدكتور خالد على ابوشادى ان هذا واجب قومى ووطنى فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن.
جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والاستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة

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الجهات المعنية الدكتور طارق رحمي السلع الغذائية الشون والصوامع الصوامع والشون العقوبات الغربية اللجنة العليا القمح المحلى المحاصيل الاستراتيجية

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