أبطال وادى دجلة فرع أسيوط يتوجون بلقب الجمهورية للجودو

توج لاعبو أندية وادى دجلة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ببطولات محلية في ألعاب الجودو، والإسكواش، وكرتي السلة والطائرة، وبدأ أبطال النادي رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم للإسكواش، المقامة في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك عدد كبير من لاعبيه مع المنتخبات الوطنية في منافسات دولية للجمباز الإيقاعي والفني.

يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة ، في إعداد أبطال رياضيين على أعلى مستوى بفضل إنشاء أكاديميات بمختلف الألعاب يديرها نجوم سابقون بأسلوب احترافي ووفقًا لأحدث النظم العالمية، وكذلك نتيجة نجاح تنفيذ استراتيجية التوسع في أندية وادى دجلة لتصل إلى 9 فروع بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والوجهين البحري والقبلي، آخرها بمحافظة دمياط الجديدة، مما يوسع قاعدة ممارسي الرياضة، واكتشاف المواهب من مختلف المحافظات.

البداية مع لعبة الجودو، حقق فريق وادى دجلة بطولة الجمهورية تحت 17 سنة، وفاز لاعبا النادي مازن التوني، وأحمد محمد إبراهيم بالميدالية البرونزية، ونجح لاعبو نادي وادى دجلة أسيوط، في الفوز ببطولة الجمهورية للجودو بعد حصدهم 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضية وبرونزية، ليحقق النادي أول لقب رغم مرور أقل من عام على افتتاحه بمدينة أسيوط الجديدة، وينضم لمسيرة تحقيق البطولات والألقاب.

وفاز فريق كرة السلة للسيدات بنادي وادى دجلة، بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة منطقة القاهرة تحت 18 سنة، بعد فوزهن على ناشئات مدينة نصر بنتيجة 33-16، ويشرف على تدريب الفريق جهاز فني متميز بقيادة الكابتن تامر جمال، رئيس جهاز كرة السلة، والكابتن إيهاب جمال المدير الفني للفريق، وهيثم غنيم مدربًا، ومحمد عبد الفتاح إداري، والدكتور ماريو مجدي طبيب الفريق.

وحقق فريق ناشئات كرة الطائرة تحت 16 سنة، كأس المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الجمهورية (مستوى ثاني)، وحجز فريق كرة الطائرة للسيدات، المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز، التي أقيمت بصالة 6 أكتوبر، ومثل الفريق بالبطولة اللاعبات (أمينة خالد، وميا محمود، وجوليا أشرف، وبسنت محمد، ونيجار إسماعيل، وجنه وليد، ونورهان شعبان، وملك مجدي، وملك هشام، وآلاء وليد، وشهد أحمد، وملك محمد، وفريدة وائل، وميار تامر، وهنا تامر، ومريم جمال، وميادة قبيصي، وزينة حسام الدين، وفريدة محمد، وفريدة عمرو).

وفي لعبة الإسكواش، نجحت البطلة سلمى الطيب، في الفوز بلقب بطولة RC PRO SERIES 2023، التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزها على اللاعبة الماليزية أنينا أماني، بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (10-12) (1-11) (11-9) (11-4) (11-4) في مباراة استمرت 37 دقيقة، وتوج الدجلاوي ياسين الشافعي بلقب بطولتي ROCHESYER PROAM ، Hyder Trophy للإسكواش، عقب الفوز بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للبطولة.

وعلى المستوى الدولي، فاز لاعب أندية وادى دجلة محمد ناصر مع المنتخب الوطني بكأس المركز الثالث ببطولة أفريقيا، التي أقيمت بالجزائر ضمن منافسات زوجي الناشئين، ويستعد أبطال وادى دجلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في بطولات قارية ودولية خلال الفترة المقبلة، تبدأ بمشاركة الدجلاوية عبير مدحت مع منتخب الجمباز الإيقاعي ببطولة كأس التحدي العالمي، والتي تقام بالبرتغال في الفترة من 3 إلى 8 مايو.

وفي نفس الصدد اختير الفريق الجماعي للجمباز الإيقاعي من أندية للمشاركة ببطولة العالم للناشئات برومانيا، خلال شهر يوليو المقبل، ويمثل الفريق بالبطولة اللاعبات (ياسمين أشرف، ومريم سمير، ورؤى وائل، وبتول خالد، وجويرية تامر)، ويشارك الدجلاوي أحمد علي مع المنتخب الوطني للجمباز الفني بكأس العالم للجمباز، التي تقام في إستاد القاهرة، والمؤهلة للدورة الأوليمبية بباريس 2024.

في سياق متصل يشارك 10 لاعبين من أندية وادى دجلة ببطولة العالم للإسكواش، المقامة في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 إلى 11 مايو، وهم علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب، وتصل قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويدافع البطل علي فرج عن اللقب بعد تتويجه بالبطولة في آخر 3 نسخ.