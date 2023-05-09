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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس "برلمانية حماة الوطن" يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2021/2022.

ووجه شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول في سبيل إعداد هذه التقرير وتثمين الملاحظات الواردة فيه .

وأصاف "ولا يفوتنا ان نشيد بالضبط المالي من جانب الحكومة خلال الازمة العالمية الحالية التي بدأت تتفاقم في النصف الاخير من العام المالي 2022 وبالرغم من تلك الازمة ومدى تأثيرها إلا أن الحكومة استطاعت أن تكتفي بتعديلات في التقديرات الاصلية بنسية 3.5% وهي النسبة الاقل على مدار التعديلات التي حدثت خلال سنوت الازمات سابقة فبينما نجد نسبة التعديل بلغت 6.6% في عام ازمة الكورونا 2019/ 2020 وفي فترة 2017/ 2018 بلغت 7.7% نرى انها منخفضة في عام 21/ 22 رغم الظروف العالمية لتصل الى 3.5% ."

وأوصي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بضرورة التوجة نحو الحوافز الضريبية لزيادة تحصيل الايرادات الضريبية ، العمل على برامج تحفيزية  لدمج الاقتصاد الغير رسمي بما يسبب زيادة الايرادات الضريبية، والاستغلال الامثل لأصول الدولة، والعمل على تحصيل متاخرات الديون المستحقة للدولة.

ووجه شلبي، الشكر الجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره القيم والجوهري والذي تلاحظ التزام أغلبية الجهات بالاتزام بملاحظاته عن الحساب الختامي عن العام المالي الماضي بما يحقق المزيد من الحوكمة والضبط المالي.

الموازنة مجلس النواب الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حماه الوطن النائب أحمد بهاء شلبي

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