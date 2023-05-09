ذروتها بعد غد| الأرصاد تفجر مفاجاة عن حالة طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن تشهد البلاد موجة حارة خلال تبدأ غدا الأربعاء وتصل ذروتها الخميس المقبل.



وأضافت منار غانم، في تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، أن بداية من غدا الأربعاء تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن هذا الارتفاع سيكون بقيم تتراوح من 3 درجات لـ4 درجات يشعرنا بالأجواء الحارة فترة النهار لتأثرنا بكتل هوائية صحراوية.



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ستكون يوم الخميس المقبل، ودرجات الحرارة العظمى على محافظة القاهرة الكبرى ستصل لـ32 درجة مئوية وهي ذروة الارتفاعات.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الشبورة المائية تكونت اليوم في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، مستدركة أنّ المناطق الجنوبية من البلاد ارتفاع درجات الحرارة بها سيكون ملحوظا بشكل كبير.



وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خاصة أن درجات الحرارة العظمى على محافظات جنوب البلاد تصل لـ39 درجة مئوية، كما يوجد استمرار لنشاط الرياح، مما يشعرنا ببعض الأجواء اللطيفة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة



وفي السياق نفسة أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس مازال يشهد برودة خصوصا فترات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخر خصوصا بعد الارتفاع بدرجات الحرارة يحدث انخفاض فترة الليل مرة أخرى، ولذلك يفضل الملابس الخريفية فترات الليل.



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة الصغرى ليلا تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والأجواء عموما مائلة للبرودة خلال فترات الليل، خصوصا في الأماكن الشمالية وعلى محافظات القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وتكون معتدلة على المناطق الجنوبية ليلا.

أشعة الشمس



وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خصوصا مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي ستحجب أشعة الشمس وتشعرنا بالإحساس بالأجواء الربيعية، ولكن خلال الليل ومع غياب أشعة الشمس وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر يحدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

